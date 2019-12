Il 2019 non è stato “l’anno bellissimo” promesso da Giuseppe Conte (Di martedì 31 dicembre 2019) Il bilancio del 2019 di Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio di due governi avversari. Un anno non proprio semplice e bellissimo ma non è tutto da buttare. Arrivati alla fine dell’anno è giunto inevitabilmente il tempo di fare il bilancio anche per quanto riguarda la politica. E in questo senso pesano le rassicurazioni di Giuseppe Conte, che appena dodici anni fa aveva assicurato che il 2019 sarebbe stato un anno bellissimo per l’Italia. 2019, un anno non proprio bellissimo per l’Italia L’ottimismo del Presidente del Consiglio ha dovuto fare i conti con la dura realtà dei fatti. Il 2019 è stato l’anno dei due governi, con il primo durato appena quattordici mesi, e delle difficoltà in ambito economico, con l’Unione europea che ha fatto pesare in diverse occasioni il suo giudizio non proprio positivo sull’Italia. Gli ultimi ... Leggi la notizia su newsmondo

RobertoBurioni : Visto che sono due giorni che se ne parla, ecco quello che dice la scienza (non io) sulla cannabis. Buona lettura. - repubblica : 'Non parlate di buongoverno, usate la clava con Bibbiano, trovate una famiglia terremotata'. Gli appunti con le ric… - NicolaMorra63 : Indicazioni di Matteo Salvini ai candidati della Lega in Emilia Romagna. Sorridere, sorridere, fare selfie, mandare… -