Gussago, diffonde video intimi della ex fidanzata su Whatsapp, lei lo denuncia: arrestato 30enne (Di martedì 31 dicembre 2019) Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri nel Bresciano dopo aver diffuso su Whatsapp dei video intimi della ex fidanzata: i militari lo hanno fermato quando è rientrato da un viaggio in Olanda. In casa è stata trovata anche della droga che l'uomo aveva portato tentando di nasconderla. Leggi la notizia su milano.fanpage

