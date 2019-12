Carburanti, possibile aumento nel 2021 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 2021 potrebbe portare in dono un aumento dei costi dei Carburanti. Il ministro Gualtieri assicura: “Disattiveremo le clausole di salvaguardia”. possibile aumento del costo dei Carburanti nel 2021. Salutato il 2019, purtroppo per gli automobilisti è già tempo di pensare al… 2021. Per quell’anno infatti si parla di un possibile aumento delle accise per quanto riguarda la benzina. possibile aumento del costo dei Carburanti nel 2021 La stangata getta le basi in quel Milleproroghe approvato salvo intese. O meglio, per essere precisi, il provvedimento dovrebbe scongiurare l’aumento delle accise per il 2020, ma sembra che l’impresa non possa essere replicata nel 2021, quando l’aumento dovrebbe arrivare senza rinvii. Fonte immagine: https://pixabay.com/it/benzina-diesel-gas-carburante-olio-175122/ Le clausole di salvaguardia e i ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Carburanti, possibile aumento nel 2021 - MatteoDiLallo : RT @automobilismoIT: Accise carburanti: possibile nuovo aumento nel 2021 - automobilismoIT : Accise carburanti: possibile nuovo aumento nel 2021 -