Botti di Capodanno, campagna choc a Napoli: «Senza mani non avrai domani» (Di martedì 31 dicembre 2019) E' l'immagine scelta per la campagna sui social dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, fondata a Napoli da un gruppo di medici d'emergenza-urgenza, per sensibilizzare la popolazione a non usare i fuochi d'artificio per Capodanno. «Prima di accendere quel fuoco d'artificio, conta fino a 10, quando le dita sono ancora tutte. Noi a te ci teniamo un botto e...Se sprechi le tue mani, non avrai un domani». Leggi la notizia su firenzepost

