Atletica, Mengesha e Can vincono la We Run Rome 2020: tutti i risultati, Daniele Meucci secondo (Di martedì 31 dicembre 2019) San Silvestro di corsa nella capitale dove è andata in scena la nona edizione della Atleticom We Run Rome, corsa competitiva di 10 km che ha toccato i luoghi simbolo della Città Eterna come il Circo Massimo, piazza di Spagna, il Pincio, villa Borghese, i Fori Imperiali, il Colosseo e le Terme di Caracalla dove era posta la linea del traguardo. A imporsi sono stati l’etiope Milkesa Mengesha e la turca Yasemine Can, che hanno rispettato i favori del pronostico: l’africano, Campione del Mondo under 20 di cross, ha letteralmente dominato la prova imponendosi col tempo di 28:50, mentre l’anatolica, quattro volte trionfatrice agli Europei di cross, ha chiuso i conti col crono di 32:17. Il nostro Daniele Meucci si era presentato a Roma per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa ma il toscano non ha potuto nulla contro lo strapotere di Mengesha, accontentandosi così ... Leggi la notizia su oasport

