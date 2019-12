Ascensore precipita dal nono piano in Brasile: una famiglia distrutta (Di martedì 31 dicembre 2019) Un’intera famiglia composta da 4 persone ha perso la vita in Brasile: l’Ascensore della loro casa a Santos è precipitato dal nono piano. La tragedia è avvenuta nella serata di lunedì 30 dicembre nel quartiere di Vila Belmiro a Santos, sulla costa di San Paolo. Secondo le prime informazioni della polizia militare, inoltre, l’edificio apparteneva alla Marina. Una delle vittime sarebbe la moglie di un funzionario incaricato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che ritengono che le quattro vittime siano riconducibili alla stessa famiglia. Le cause del crollo dell’Ascensore sono al vaglio degli inquirenti. Brasile, Ascensore precipita dal nono piano La Marina Militare ha registrato l’incidente intorno alle ore 19:30 di lunedì 30 dicembre. Un Ascensore di un edificio a Santos, in Brasile è precipitato dal nono piano. La palazzina, situata in ... Leggi la notizia su notizie

