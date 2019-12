A.S. Roma a Friedkin in un mese (Di martedì 31 dicembre 2019) Ieri non è arrivato il comunicato ufficiale che in molti si attendevano per chiudere la vicenda dell’acquisto dell’A.S. Roma da parte di Dan Friedkin. E la Borsa ne ha risentito, visto che ieri il titolo è arrivato a 0,68 euro, in rialzo del 3,5%, spinta dalle voci di cessione del club – nell’ultimo mese +21,4 per cento – ma é ieri mattina i titoli avevano aperto a 0,71 euro. Il comunicato emesso dalla società, su richiesta Consob, ha confermato le trattative tra il gruppo di investitori guidati da James Pallotta e il ricco, anche se sconosciuto, Thomas Daniel Friedkin, 54 anni, mestiere ufficiale importatore di Toyota nel Texas e in altri quattro Stati americani del Sud, nonché produttore di tre film. A.S. Roma a Friedkin in un mese Oggi Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore scrive che il comunicato è stato diffuso a nome della holding americana al vertice della ... Leggi la notizia su nextquotidiano

