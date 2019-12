Uomini e Donne: Gemma svela un retroscena imbarazzante su Juan Luis (Di lunedì 30 dicembre 2019) Gemma Galgani svela un retroscena su Juan Luis. Imbarazzo al Trono Over Spesso e volentieri il Trono Over offre delle perle che tutti gli amanti del trash ricorderanno per sempre. Come quando Gemma Galgani ha sfilato mostrando la biancheria intima o quando Tina Cipollari l’ha inondata d’acqua facendole prendere un sonoro spavento. Secondo le talpe de IlVicolodelleNews nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Over sono venuti fuori dei dettagli a dir poco imbarazzanti. Gemma Galgani, infatti, ha svelato un retroscena imbarazzante su Juan Luis: in breve, quando hanno dormito insieme, il mattino dopo lui è stato talmente male di stomaco che i rumori che emetteva non erano affatto delicati, tanto che il receptionist, sempre a detta della dama, avrebbe chiesto se ci fossero dei problemi. Juan Luis voleva frequentare ancora Gemma Galgani del Trono Over ... Leggi la notizia su lanostratv

