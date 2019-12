SpinTime apre a Capodanno, nessuna autorizzazione per l’inizio dell’anno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Grande festa nel palazzo occupato, la chiesa restituì la luce agli occupanti. 18.000mq di stabile pronti per un grande momento di aggregazione (a pagamento) fuori da ogni norma di legge. Gli estremi perché uno dei tanti capodanni romani diventi una tragedia ci sono tutti: palazzo occupato, nessuna autorizzazione, nessun controllo di sicurezza e nessuna norma … L'articolo SpinTime apre a Capodanno, nessuna autorizzazione per l’inizio dell’anno proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

SpinTime apre Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SpinTime apre