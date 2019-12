Samte, cronaca di una morte annunciata: liquidata stamattina la società per i rifiuti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ la cronaca di una morte annunciata l’atto finale con cui questa mattina si è chiusa la pagina Samte. Al termine della Assemblea dei Soci svoltasi presso lo studio del notaio Ambrogio Romano, a Benevento, la società impegnata nella gestione del ciclo rifiuti è stata messa in liquidazione volontaria dal suo unico socio, la Provincia. Una decisione “annunciata” dal voto del Consiglio provinciale dello scorso 27 dicembre (leggi qui). Il Presidente Di Maria ha però assicurato che per gli operai della società non scatterà il licenziamento. Se i 51 dipendenti lo vorranno, per loro scatteranno i contratti di solidarietà. Una riunione per concordare il da farsi, in tal senso, è già convocata per domani in Prefettura. L’idea, d’altronde, è che la Samte continui a lavorare con i contratti di solidarietà ... Leggi la notizia su anteprima24

