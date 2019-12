Pensioni ultima ora: Quota 100, nessuna revisione in vista per il governo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Pensioni ultima ora: Quota 100, nessuna revisione in vista per il governo Pensioni ultima ora – Il dibattito su Quota 100 e reddito di cittadinanza accompagna da mesi l’attualità politica: così sta avvenendo anche nell’ultima parte dell’anno. Italia Viva, la nuova formazione politica fondata da Matteo Renzi, spinge per abolire entrambe le misure che ritiene sbagliate. L’ultima sortita è arrivata dal ministro Teresa Bellanova. Pensioni ultima ora, su Quota 100 e RdC non è prevista revisione del governo Le altre forze politiche della maggioranza, M5S e Pd, difendono le misure. Soprattutto i 5 Stelle. Al ministro Bellanova ha risposto provocatoriamente l’esponente pentastellata Barbara Lezzi: “Alla Bellanova fa schifo il reddito di cittadinanza. Si dimetta e faccia cadere il governo”. E arriva anche, da fonti governative, la nota che spiega ... Leggi la notizia su termometropolitico

