Massimo Boldi e Irene Fornaciari ufficializzano l’amore in tv

(Di lunedì 30 dicembre 2019) È stato il programma ItaliaSì, condotto da Marco Liorni, il salotto per debutto televisivo die la nuova fidanzata. Che i due si frequentassero ne eravamo al corrente già da un po’, così come erano note le loro intenzioni serie. Ora però, al di là di paparazzi e rumors, la coppia ha avuto modo di raccontarsi personalmente. Ne emersa una sinergia fuori dal comune, nonostante la notevole differenza d’età, caratteristica delle coppie più affiatate.all’improvviso La morte di Marisa Selo, avvenuta nel 2004, segnò profondamente. I due sono stati sposati dal 1973 fino al momento della scomparsa della moglie. La vita per l’attore negli anni successivi è stata caratterizzata da una forte malinconia, proprio a causa di questo tragico evento. Fino all’incontro definitivo con la 40enneavvenuto quando meno se ...

