Il "cattivo" delle soap opera ucciso dal batterio killer - (Di lunedì 30 dicembre 2019) Francesca Galici Sebastian Ferrat è morto a 41 anni in un ospedale del Messico dopo una lunga agonia, iniziata per aver contratto un batterio killer presente nella carne di maiale poco cotta e putrefatta È morto Sebastian Ferrat, attore messicano di 41 anni. Gli appassionati di soap opera latinoamericane lo ricordano perché ha interpretato il ruolo del cattivo in numerose produzioni. Ha recitato in soap opera come Amar de nuevo, El Vato e Pasion Morena. Già dallo scorso mese di ottobre erano iniziate a circolare alcune indiscrezioni circa il suo stato di salute, che avevano allarmato i suoi fan. In tutti questi mesi ha ricevuto il pieno sostegno e calore della famiglia, che non ha mai voluto rendere pubbliche le sue reali condizioni, preservandone la privacy. Per questo motivo non ha mai ricevuto la visita di amici e conoscenti, che volevano andare a trovarlo per un saluto e ... Leggi la notizia su ilgiornale

infoitcultura : Morto Sebastian Ferrat, il cattivo delle soap opera colpito dal batterio killer della carne: aveva 41 anni - Notiziedi_it : Il “cattivo” delle soap opera ucciso dal batterio killer - Ahokahokahokah : Non mi seguite. Io sono un uomo cattivo. A me piacciono le tette giganti delle 40 enni. -