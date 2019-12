Francesco Facchinetti confessa: “Ho fatto un trapianto di capelli non chirurgico” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Altro che la mancata (e irraggiungibile) pensione o la difficoltà a staccarsi da casa di mamma, la vera piaga che affligge i giovani uomini di oggi è la perdita dei capelli. E i vip di casa nostra non fanno eccezione: citofonare Francesco Facchinetti che ha confessato di essere ricorso al trapianto di capelli non chirurgico per ritrovare una chioma folte e fluente degna del miglior capitano. Influencer di bulbi piliferi? Il manager (che ha recentemente litigato con uno dei suoi artisti) ha dichiarato su Twitter di aver eseguito una “patch cutanea”. Il post, che vedete qui sotto (e che ha raccolto una quantità indicibile di commenti indecorosi) sa tanto di televendita (c’è persino una call to action con numero Whatsapp per saperne di più), ma Facchinetti jr ha deciso comunque di metterci la faccia, anzi, la testa: “Tutti mi chiedono perché ho i capelli come il Re leone. È merito ... Leggi la notizia su thesocialpost

retewebitalia : - lamescolanza : Francesco Facchinetti prima e dopo: 'Ho fatto trapianto di capelli non chirurgico' - Il Decoder - Notiziedi_it : Francesco Facchinetti prima e dopo: “Ho fatto trapianto di capelli non chirurgico” -