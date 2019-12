Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 30 dicembre 2019) (Foto di Stephanie Keith/Getty Images) Nella notte tra sabato e domenica, un uomo ha fatto irruzione nell’abitazione di un rabbino ultraortodosso di Monsey – a circa 50 chilometri da New– accoltellando 5 persone, prima di essere costretto alla fuga e infine arrestato. Gli inquirenti non hanno ancora formalmente individuato il movente dell’aggressore, il trentottenne Grafton Thomas, ma l’attacco va ad aggiungersi ad almeno 12 manifestazioni di antisemitismo che nelle ultime 3 settimane hanno colpito lo stato di New. La dinamica dell’aggressione Intorno alle 22 di sabato, Thomas si è introdotto con un machete in casa di Chaim Rottenberg, rabbino a capo di una comunità chassidica che in quel momento era riunita per celebrare la settima notte di Hannukkah. Secondo le testimonianze dei presenti, l’uomo ha lasciato l’abitazione dopo aver ...

SalvatoreMerlo : 13 luglio 2018, adesso sappiamo cosa stavano facendo - Giulia61042509 : RT @Invisibile_91: 'Fra due persone la cosa più importante è parlare, che sia amore, che sia amicizia, in qualsiasi rapporto se non parliam… - MilanoCitExpo : Cosa sappiamo dell’aggressione antisemita di New York #DipartimentoInnovazioneTecnologia -