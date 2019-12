Cina | scienziato sostiene di aver creato gemelle con Dna modificato | condannato a tre

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Nel 2018 aveva sconvolto la comunità scientifica annunciando la nascita delle prime duecon il Dna geneticamentein laboratorio e ora, proprio per quelle ricerche, è statoa tre anni di carcere. È quanto successo allocinese He Jankui, come riferisce l’agenzia di stampa Xinhua, precisando che il ricercatore è stato giudicato colpevole da un tribunale di Shenzhen per “effettuato illegalmente manipolazioni genetiche di embrioni per fini riproduttivi”. He si era difeso dalle accuse sostenendo die alterato i geni dellein modo da difenderle dall’Hiv. Sulla vicenda era stata aperta un’inchiesta e le autorità cinesi avevano promesso una “seria punizione” per lo. L’agenzia di stampa statale Xinhua, aggiunge che il ricercatore è stato anche multato per 3 milioni di yuan (circa 400mila euro) ...

