Capodanno: da Conte a Salvini, feste in famiglia per i leader (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Almeno a Capodanno c’è un tratto che unisce la politica italiana. Quasi tutti i leader infatti festeggeranno in famiglia l’arrivo del nuovo anno. A partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che domani sarà impegnato nel tradizionale discorso di fine anno e resterà a Roma. Il premier Giuseppe Conte sarà con la famiglia ma il presidente del Consiglio potrebbe non trascorrere a Roma il 31 dicembre. Il presidente della Camera, Roberto Fico, sarà nella sua Napoli con i familiari. Anche il presidente del Senato Elisabetta Casellati sarà con i suoi cari, in Veneto. Nicola Zingaretti sarà ad Assisi con la famiglia come Matteo Renzi che trascorrerà il Capodanno a Firenze. festeggerà con i familiari anche Giorgia Meloni. Niente Sardegna per Silvio Berlusconi che quest’anno resterà ad Arcore per trascorrere un Capodanno in ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

