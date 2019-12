Boom di pagamenti con le carte sotto Natale (Di lunedì 30 dicembre 2019) Milano, 30 dic. (Adnkronos) – Boom di pagamenti con le carte sotto Natale. Secondo i dati di Sia, la società di Cdp Equity che gestisce circa la metà delle operazioni di pagamento con carte in Italia, sono stati 123 milioni i pagamenti con le carte di debito, credito e prepagate ‘Sia’, nella settimana di Natale (da mercoledì 18 dicembre a martedì 24 dicembre 2019), rispetto ai 92 milioni del medesimo periodo dell’anno scorso. L’aumento è del 33,7%. Di questi, 101,5 milioni sono pagamenti nei negozi tradizionali, pari a quasi l’82,5% del totale, in crescita del 31,8% rispetto al 2018. Le transazioni di pagamento per gli acquisti online sono state invece 21,5 milioni, pari al 17,5% del totale, in aumento del 43,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Complessivamente, dal 1 dicembre al 24 dicembre 2019, Sia ha gestito 366 ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

