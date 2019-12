Berlusconi serra i ranghi: “Serve l’impegno di tutti” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma, 30 dic. (Adnkronos)(di Vittorio Amato) – di Vittorio AmatoForza Italia va rilanciata, io ci sono, ma serve l’impegno di tutti… Insoddisfatto dagli ultimi sondaggi che danno la sua creatura politica sotto il livello di guardia, non demorde ed è pronto a correre ai ripari, vestendo i panni dello stakanov, anche durante le vacanze natalizie. In casa azzurra continua ad aleggiare il fantasma dei ‘due Mattei’: l’incertezza sul futuro rende le sirene renziane e quelle salviniane sempre più attrattive. Il Cav, raccontano fonti azzurre, è determinato a fare bene e a riprendersi i voti perduti, ma chiede a tutti di rimboccarsi le maniche. A dar l’esempio ci penserà lui, che sarà in campo a difesa del centrodestra unito, a cominciare dalle . Non vado in vacanza, resto qui a lavorare, a preparare la campagna elettorale per le prossime ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

