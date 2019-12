Tournée 4 Trampolini Oberstdorf oggi | orario gara | tv | streaming e programma

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Si comincia a fare sul serionella prima delle quattro prove suipiù famosi del mondo: lo spettacolo del salto con gli sci giunge a. Dal 2003 lo Schattenbergschanze è diverso dal passato, con le modifiche che furono effettuate al fine di presentarsi al meglio per i Mondiali 2005. Quella che non cambia è la storia di un trampolino indissolubilmente legato alla, con una particolarità: per 27 volte chi ha vinto aha poi trionfato anche nella classifica generale e, più in generale, in 57 occasioni chi ha raggiunto il podio si è ugualmente laureato campione alla fine. Nel giorno in cui Ryoyu Kobayashi inizia la sua difesa della vittoria con Grande Slam nel 2018, il record di vittorie appartiene a Gregor Schlierenzauer, con quattro: nonostante i tempi migliori siano passati, l’austriaco è ancora lì, a lottare. La primadelladei ...

