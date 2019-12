Sedie e bottiglie usate come armi | la violenta rissa tra immigrati

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Gabriele Laganà Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri in piazza della Vittoria a Reggio Emilia. I ragazzi, forse dell’est Europa, si sono colpiti anche conQuello di ieri sembrava un sabato pomeriggio all’insegna della tranquillità e della spensieratezza a Reggio Emilia. Persone che passeggiavano serenamente in strada nonostante il freddo, le vie ammantate da una deliziosa e rilassante atmosfera di festa e i tanti negozi addobbati ancora con le allegre e vivaci luci di Natale. Un vero piacere, questo, bruscamente interrotto da una violenza insensata ed improvvisa che ha scatenato il panico nel centro della città. Intorno alle 18:30, infatti, è scoppiata una megasotto i portici dell’isolato San Rocco che danno su piazza della Vittoria, proprio a pochi passi dalla pista di pattinaggio affollatissima in quel momento. Ad affrontarsi, per motivi ...

