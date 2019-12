Pugni e testate all' infermiere dopo essersi ferito da solo in cella

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Federico Garau L'uomo rientrava da una medicazione per delle ferite che si era autoinflitto in: l', nei riguardi del quale lo stesso aveva palesato una forte ostilità, è stato aggredito con violenza Nuovo grave episodio di aggressione avvenuto dietro le sbarre di un carcere ed ai danni di un operatore in servizio, questa volta la notizia arriva dalla casa circondariale di Parma. Come ridalla stampa locale, i fatti si sono svolti durante la notte tra venerdì 27 e sabato 28 dicembre, ed a rimanere vittima delle violenze da parte di un detenuto di media sicurezza è stato in questo caso un. Tutto aveva avuto inizio nella tarda serata di venerdì, quando il detenuto si era reso protagonista di un atto di autolesionismo in. Con una serie di ferite da taglio autoinflitte, l'uomo era stato assistito in primis da alcuni agenti di polizia ...

