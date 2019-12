Nella tua vita la solitudine arriverà 3 volte Accettarla ti renderà felice

Leggi la notizia su dilei

(Di domenica 29 dicembre 2019) Capiterà, moltedi sentirsi soli. Questo non è un dramma, ma affrontare le difficoltà della quotidianità da soli certo, può spaventare. Durante il percorso di, possiamo sperimentare lain diversi modi, aquesto momento di distacco dagli altri sarà voluto, altreinvece saranno gli altri ad abbandonarci e farà male. Ma lanon è mai un fallimento anzi, andrebbe vissuta come punto di partenza per ricominciare e per creare il terreno fertile per l’anima e il cuore. Le circostanze in cui possiamo sentirci soli sono tantissime: la perdita di una persona cara, l’allontanamento di un amico, il tradimento di chi ci aveva promesso amore eterno Secondo la scienza,attraverseremo almeno tre fasi in cui ci sentiremo estremamente soli. La ricerca, condotta dall’Università della California, è stata fatta su un campione di 340 ...

