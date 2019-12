Mercato Lazio | non solo Kiyine Spazio per un altro arrivo dalla Salernitana

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019), non. Lotito pesca unprofilo dal suo stesso club: si tratta della punta Jallow Lapesca in Serie B per il, e precisamente nel club gestito dallo stesso Lotito ovvero laè vicino ai biancocelesti, ma il direttore sportivo Igli Tare non si limiteràa strappare ai granata il marocchino. Secondo La Gazzetta dello Sport è stato messo nel mirino anche Jallow. Punta, verrebbe preso dai biancocelesti per dare una valida alternativa in avanti ai più quotati Immobile, Caicedo e Correa. Leggi su Calcionews24.com

