LIVE Sci alpino | Combinata Bormio 2019 in DIRETTA | Kilde precede Paris | Tonetti da podio!

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL SUPERG DELLAALPINA MASCHILE LE DICHIARAZIONI DIDOPO IL SUPERG 13.00 La prima prova dellaalpina termina qui. Ricordiamo che comanda il norvegesecon 3 centesimi sue 35 su Kriechmayr. Appuntamento alle ore 14.15 per lo slalom. 12.57 Quinta posizione per l’elvetico Urs Kryenbuehl, velocista secondo ieri in discesa, a 0″61 da. 12.50 L’azzurro Florian Schieder termina 29° a 2″82. 12.46 Mattia Casse invece è 28° a 3″29. 12.45 24ma posizione a 2″27 per Alexander Prast. 12.40 Scendono ora gli apripista per la ripresa della gara. 12.28 Interrotta momentaneamente la gara per una caduta. 12.14 L’azzurro Gugliemo Bosca, velocista, è decimo a 0″87. 12.12 Fa un centesimo peggio il velocista austriaco Matthias Mayer, sesto a 0″64. 12.08 ...

