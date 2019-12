“Le cose stanno così” Temptation Island | nei pensieri di Stefano ancora Cecilia | lo dice

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 29 dicembre 2019) Di recenteMacchi è stato intervistato da Giada Di Miceli per Non succederà più, nota trasmissione di Radio Radio. Questa è stata una buona occasione per raccontarsi e spiegare le esperienze vissute, sia aVip ma anche dopo l’esperienza nel villaggio di Canale 5. Non poteva cominciare tutto da una precisazione molto importante, in grado di definire meglio la posizione diin merito al rapporto nato conZagarrigo. Riguardo al loro avvicinamento, ha precisato: “Questo è quello che dite voi, quello che sostiene Anna… Noi eravamo sempre in costume, tutti struccati… Ho conosciuto una ragazza diretta, semplice, molto simpatica con la quale ho legato in amicizia”. La conduttrice si poi espressa: “Io personalmente lui lo vedo molto naturale… In lui non ho visto molta malizia… A me non sembri un marpione. Sicuramente hai sbagliato facendo ingenuamente ...

