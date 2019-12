I Miserabili | trama e cast della prima parte in onda stasera

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 29 dicembre 2019) I, domenica 29 dicembre, intorno alle ore 21,15 su Rai3, va in, l’adattamento televisivo prodotto dalla BBC del celebre romanzo di Victor Hugo. Nei ruoli principali tre solidissimi attori britannici come Lily Collins, David Oyelowo e Dominic West, ex primo attore di The Wire e The Affair. L’appuntamento di oggi, 29 dicembre, è il primo di tre prime serate in cui andranno indue episodi per volta. I: laNel 1815, dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo, la Francia è in ginocchio. Jean Valjean viene finalmente rilasciato dopo aver scontato 19 anni di lavori forzati a Tolone per aver rubato un tozzo di pane. Ma una volta tornato libero, le sue sofferenze non sono finite poiché l’uomo deve continuamente confrontarsi con l’avversione e la diffidenzagente che incontra. È ...

zazoomnews : I Miserabili prima puntata: trama e anticipazioni 29 dicembre 2019 su Rai 1 - #Miserabili #prima #puntata: #trama - ChilErminia : I miserabili (2018): cast e trama episodio 1x1 - Super Guida TV - zazoomblog : I miserabili: trama e cast della prima parte della miniserie inglese su Rai3 - #miserabili: #trama #della #prima -