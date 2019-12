Così il M5S perde la maggioranza in CdM

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Con le nomine di Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi rispettivamente all’Istruzione e all’Università il MoVimento 5 Stellelain Consiglio dei ministri: il centrosinistra, con il nuovo riferimento Pd Manfredi, ha pari esponenti rispetto agli alleati e quindi l’ago della bilancia rimane il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.il M5Slain CdM Manfredi, tecnico vicino al Pd, è il quarto ministro-rettore in otto stagioni, dopo Profumo, Carrozza e Giannini. Il problema è che entrambi, Azzolina e Manfredi, sono il settimo e l’ottavo ministro destinati a Viale Trastevere di queste ultime otto stagioni: un anno medio di durata per ogni responsabile del sapere pubblico non può consentire alcuna amministrazione di compartidelicati. E il primato di Lorenzo Fioramonti, dimessosi per mancati finanziamenti dopo 110 giorni, non ha ...

