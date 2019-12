Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi smentito il matrimonio | ecco perché non vogliono

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019)si sono sposati? La verità Qualche settimana fa sul web si è diffusa a macchia d’olio la notizia delle possibile nozze in gran segreto tra. Stando al magazine Nuovo la conduttrice di Verissimo e l’Ad e il vicepresidente di Mediaset si sarebbero sposati dopo vent’anni di di convivenza e due figli. In questi giorni i diretti interessati non hanno mai confermato il rumor, ma nemmeno. Quindi cosa è accaduto realmente? A fornire delle spiegazioni è stato il giornalista Alberto Dandolo per il periodico Oggi. Ebbene sì, non c’è stato nessunsegreto, anzi i due non hanno nessuna intenzione di farlo. Alberto Dandolo smentisce la notizia messa in giro dal magazine di gossip Nuovo “Negli ultimi giorni si è parlato di unsegreto tra...

