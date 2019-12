Sassuolo | per gennaio due nomi in pole | Caprari o Younes

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019), i neroverdi sono alla ricerca di un attaccante per: tra i papabili ci sonoServiranno rinforzi anche in casain questa sessione di mercato invernale. La squadra di De Zerbi ha un organico molto ampio ma non tutti sono utili alla causa. Per questo motivo l’idea è di trattenere i migliori e di operare alcune cessioni. Come riporta il Corriere dello Sport quasi certamente arriverà un attaccante: piace da tempoche la Samp non ha ancora blindato ma si guarda anche in casa Napoli per. Il tedesco è dato in uscita e su di lui ci sono anche club esteri. Difficile ma non impossibile anche un ritorno di Matri che nella sua esperienza al Brescia ha totalizzato appena 82′ di gioco. Leggi su Calcionews24.com

