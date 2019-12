L’orso in giardino (Di sabato 28 dicembre 2019) Il freddo fa sì che gli orsi inizino a cercare cibo prima del congelamento totale, in modo che possano resistere per tutto l’inverno. Ma un orso canadese ha deciso di fare qualcosa di completamente diverso. Scott Willhite era a casa con i suoi due figli quando improvvisamente vide un orso entrare nel suo giardino. La ragazzina inizialmente ebbe paura dell’ospite, ma il padre spiegò alla figlia che stava probabilmente cercando cibo, ma nei momenti successivi, quando l’orso si accomodò in giardino capì che le cose quel giorno sarebbero andate per le lunghe. Aveva qualcosa tra le zampe, si era seduto, non sembrava avere fame, era molto più attratto da quell’oggetto che non si riusciva bene a distinguere. Ad un certo punto, l’uomo scoppia a ridere, i figli aguzzano la vista e la risata, in casa, diventa generale. L’orso stava giocando a pallone! Il ... Leggi la notizia su bigodino

