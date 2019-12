Le elezioni più importanti del 2020

Leggi la notizia su ilpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Oltre alle presidenziali statunitensi, s'intende: si voterà molto nei Balcani, ma anche in Israele (avete un déjà vu?) e a Hong Kong

AnnalisaChirico : In democrazia governa chi ha più consenso. Vedere il premier Conte che fa la passerella natalizia a Taranto e si la… - vogliolapace : RT @ecdelre: Piango i 76 morti tra cui studenti e bambini in #Somalia Ennesimo attacco per mettere in ginocchio il paese soprattutto ora al… - visalv : E niente questi fanno a gara a nominare chi é piú ciuccio... manca solo che nominino pure il tricheco Roberto Berto… -