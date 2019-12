La Bce acquista bond della Daimler | un aiuto diretto a una società tedesca in difficoltà

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Nella prima tornata di acquisti obbligazionari in seno al nuovo Qe, la Bce hato duedirettamente in asta, ovvero sul mercato primario. Non un bel segnale, anzi. E oggi, alla luce dei nuovi dati e degli sviluppi sul campo geopolitico ed economico internazionale, capiamo an

DavideScotti11 : @IlGiannon @ladydd69 @braveheartmmt @signori_massimo @DavideMattioli_ @PiranSim @AndreaF18660992 @lanomalia69… - DavideScotti11 : @VittorioBanti @PiranSim @DavideMattioli_ @AndreaF18660992 @borghi_claudio @signori_massimo @lanomalia69… - DavideScotti11 : @braveheartmmt @signori_massimo @DavideMattioli_ @ladydd69 @PiranSim @AndreaF18660992 @lanomalia69 @amicodimilano… -