È morto il bimbo scosso dalla madre

(Di sabato 28 dicembre 2019) Francesca Bernasconi I medici hanno dichiarato la morte cerebrale e le macchine che lo tenevano in vita sono state staccate. Il piccolo era arrivato in ospedale in coma Il piccolo non ce l'ha fatta. Èil neonato di 5 mesi che sabato scorso era stato ricoverato all'ospedale di Padova, dopo glini subiti. Era stata proprio la donna, una 29enne, ha raccontare ai medici e alle forze dell'ordine quanto era accaduto quella notte. Secondo quanto riferito, sembra che il piccolo non riuscisse a dormire e, per tutta la notte tra venerdì e sabato scorsi, non avesse smesso di piangere. Così, lalo avrebbe preso in braccio per cullarlo. Ma uno di quei movimenti sarebbe stato fatto con troppa violenza, tanto che il piccolo, poco dopo, aveva smesso di respirare. I genitori avevano dato immediatamente l'allarme e i sanitari del 118 erano giunti subito sul ...

