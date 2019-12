Conte punta a ridurre tasse classe media Poi attacca Salvini | sua leadership insidiosa

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 28 dicembre 2019) Riforma dell'Irpef per abbassare la pressione fiscale soprattutto alla; risultati importanti dalla lotta all'evasione fiscale; debito pubblico elevato ma sostenibile, a patto che ci sia un progetto politico credibile per i mercati; fiducia sull'esito dei dossier relativi all'ex Ilva, alla Popolare di Bari e all'Alitalia. Dopo l'approvazione della legge di bilancio per il 2020 il presidente del Consiglio, Giuseppe, guarda avanti anche sui dossier economici. Per quella che nella conferenza stampa di fine anno ha definito "la maratona di tre anni" che ha davanti a sé il governo,considera tra i prossimi impegni dell'esecutivo la riforma dell'Irpef. Archiviando definitivamente la flat tax, cavallo di battaglia di Matteo, perché "riteniamo che si debba rispettare il principio della progressività",si sofferma sulla riforma dell'Irpef. "Pensiamo alla ...

