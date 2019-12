Calabria stretta nella morsa di freddo | neve e grandine | è la prima vera ondata di gelo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ladisi sta abbattendo in queste ore sul Sud Italia. Ladelche sta interessando diverse zone, conanche a bassa quota. Questa mattina Reggioè stata colpita da una forte grandinata che ha scaricato 15mm di pioggia in centro città, facendo crollare la temperatura a +8°C in pieno giorno (ore 11:30). E’ la seconda grandinata che colpisce Reggio negli ultimi quattro giorni, dopo quella della notte di Vigilia di Natale. GUARDA IL VIDEO: Maltempo, irruzione fredda al Sud: violenta grandinata a Reggio, città imbiancata per la seconda volta in 4 giorni E anche nel resto della regione ilnon sta dando tregua. In diverse località, anche a bassa quota, laha iniziato a cadere copiosamente già da ore. Ecco le immagini che arriva da Cerchiara, dove una bufera diha sferzato la zona ...

