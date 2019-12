Uomini e Donne anticipazioni natalizie | per Juan Luis è tempo di fare i bagagli dopo la

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Si registra a Roma! Maria de Filippi si è goduta un paio di giorni di relax ma poi è tornata a lavoro e con lei tutta la squadra di! Oggi 27 dicembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono over e possiamo raccontarvi, grazie alledelle talpe del Vicolo delle News, quello che è successo in studio. Vi avevamo detto che Gemma Galgani ha passato il Natale lontana da, nelle storie su Instagram si era mostrata in compagnia di Ida Platano. E infatti oggi la prima parte della puntata diè stata dedicata proprio alle ultime avventure di Gemma. Lei enon si sono sentiti in questi giorni, pare che il cavaliere si sia fatto vivo solo il giorno di Natale ma a lei questo atteggiamento non è affatto piaciuto…Le cose non sono andate come Gemma si aspettava anche se a quanto pare,dice che è pronto a ...

vladiluxuria : Gli auguri ve li mando dalla mia città, Foggia, insieme alle famiglie che da troppi anni vivono nei container di vi… - matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… - carlosibilia : 600mila euro raccolti tagliandoci lo stipendio andranno ai fondi di assistenza di @poliziadistato, @emergenzavvf e… -