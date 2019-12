Party di Capodanno | 7 italiani su 10 sono indecisi | le regole per la serata perfetta

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Solite discussioni a tavola tra calcio e politica, vestiti sfarzosi spesso eccessivi, tavolate apparecchiate non correttamente e portate distribuite in maniera casuale. Quasi 7su 10 (67%) non sanno come organizzare il Veglione di, rischiando che l’appuntamento tanto atteso si trasformi in un flop. I maggiori dubbi riguardano il menù da preparare (55%), gli argomenti da trattare a tavola (49%) e i capi d’abbigliamento da indossare (41%). La location ideale della? Quasi la metà preferirebbe organizzarsi in casa (48%), mentre altri hanno intenzione di optare per locali con cenone e animazione (36%). Sulla tavola largo agli antipasti (45%) abbinati a cocktail facili da preparare in casa, per rendere speciale la. È quanto emerge da uno studio condotto dall’osservatorio Sanbittèr Aperitivo Cool Hunting, effettuato con metodologia WOA (Web Opinion ...

enpaonlus : Capodanno, appello degli animalisti ai sindaci: «Vietate i botti» - SassiLive : CAPODANNO PARTY AL VILLAGGIO DI BABBO NATALE DI DICHIO GARDEN CENTER DI MATERA - jonathanheitch : Il party di #Natale .@muccassassina ???? aspettando Capodanno -