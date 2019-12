Lazio | breve focus sulla stagione biancoceleste fino ad oggi

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019)adLasta disputando una grande: terza in campionato e fresca vincitrice della Supercoppa Italiana, l’unico neo rimane l’eliminazione dall’Europa. Le motivazioni sono ancora tante e laè solo a metà, andiamo di seguito ad analizzare il loro percorso fin qui. LEGGI ANCHE: Calciomercato: il punto in entrata e uscita in vista di gennaio L’estate in sordina dellaha creato una base solida La dirigenzaè stata quasi inesistente la scorsa estate durante la campagna acquisti. Nessun colpo ad affetto, con il solo Lazzari che si è aggiunto alla rosa trovando trovato titolarità fissa. La società presidiata da Lotito, però, ha preferito concentrarsi nel piazzare tanti giovani in prestito nel resto d’Italia, facendoli crescere e mantenendo il bilancio ...

