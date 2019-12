Freccette | Mondiali 2020 | i risultati di oggi 27 dicembre van Gerwen vola ai quarti

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sono ricominciati idiall’Alexandra Palace di Londra, la rassegna iridata aveva osservato tre giorni di riposo in concomitanza di Natale esi è ripartiti con sei match nella capitale britannica. Grande spettacolo nei due incontri degli ottavi di finale. Il 28enne inglese Nathan Aspinall, al debutto assoluto nella massima competizione di darts, ha eliminato una vera e propria icona di questo sport: lo scozzese Gary Anderson, due volte Campione del Mondo in carriera, si è dovuto arrendere per 4-2 e ora Aspinall attende il vincente del confronto tra il belga Dimitri Van den Bergh e l’inglese Adrian Lewis. L’olandese Michael van, Campione del Mondo in carica, ha surclassato il malcapitato inglese Stephen Bunting con un rapidissimo 4-0 e si è così guadagnato il quarto di finale col vincente della contesa tra l’inglese Steve Beaton ...

