Ciclocross | DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020 | Ceylin del Carmen Alvarado surclassa

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La neerlandese di origini dominicanedel(Corendon-Circus) si abbatte come un tornado sull’Azencross di Loenhout, quinta prova stagionale di DVV. Per lei tappa, ma anche maglia, dato che ha dato 1’45” all’ex leader Annemarie Worst (777), la quale è arrivata terza. Secondo posto per la campionessa del Mondo Sanne Cant (IKO), mentre le azzurre Alice Maria Arzuffi (777) ed Eva Lechner (Creafin) sono giunte rispettivamente quinta e sesta. 15esima, invece, la giovanissima Francesca Baroni (Selle Italia-Guerciotti). La gara è stata condizionata da una caduta di massa alla prima curva dopo la partenza. Coinvolte, tra le altre, le ragazze italialiane, la vincitrice di ieri a Zolder Lucinda Brand (Telenet-Fidea), la quale è stata costretta al ritiro, e la campionessa d’Europa Yara Kastelijn (777), penalizzata fortemente, ...

