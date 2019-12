Atripalda, bomba contro un negozio di formaggi: è il secondo caso in pochi giorni (Di venerdì 27 dicembre 2019) Una bomba è esplosa nella notte davanti ad un negozio di formaggi di Atripalda: è il secondo caso in pochi giorni. Si seguono tutte le piste: dalla "ragazzata" all'ombra del racket. Indagano i carabinieri di Atripalda e quelli del comando provinciale di Avellino. Danni contenuti per il negozio grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Leggi la notizia su napoli.fanpage

Atripalda bomba Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Atripalda bomba