Natale | Coldiretti | avanzi a tavola per 8 italiani su 10

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Più di ottosi dieci (83%) trovano aglidi cenoni e pranzi diche vengono riutilizzati in cucina anche per una crescente sensibilità verso la riduzione degli sprechi per motivi economici, etici e ambientali. E’ quanto emerge dall’indagine/Ixe’ divulgata nel giorno di Santo Stefano dalla quale si evidenzia che solo il 15% delle famiglie non avanza niente mentre il 2% dona in beneficenza e nessuno dichiara di buttare glinel bidone. Secondo laammonta ad almeno mezzo miliardo il valore di cibi e bevande preparati e non consumati sulle tavole degli. Per conservare il cibo del giorno prima ed evitare di gettarlo nella spazzaturaha elaborato alcuni consigli, a partire dall’utilizzo corretto del frigorifero. Le pietanze non devono essere inserite quando sono ancora calde ma vanno adeguatamente ...

Agenzia_Ansa : #Natale 'bollente', finisce il quarto anno più caldo dal 1800. Alberi già in fiore FOTO #Coldiretti #clima #ANSA - LaStampa : L’allarme di Coldiretti: alberi già in fiore, ortaggi maturati improvvisamente. - Profilo3Marco : RT @leggoit: Natale, Coldiretti, 2,6 mld spesi da italiani a tavola. Otto italiani su dieci lo hanno passato in casa -