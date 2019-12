Natale 2019 | ecco come lo hanno trascorso i Vip

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Da Emma Marrone a Fedez e Chiara Ferragni, anche i Vipcelebrato la festività dell’anno,. Per alcuni mare in bikini, per altri un resort in montagna, per altri ancora il classico cenone in famiglia. Sono tanti i personaggi dello spettacolo chedeciso di condividere con fan e amici di Instagram le loro festività natalizie., la festa dei Vip La presentatrice Barbara D’Urso ha festeggiato ilin compagnia dei figli, Gianmauro ed Emanuele, mentre la cantante Emma Marrone lo hain Salento. Reduce da una battaglia contro la malattia, Emma ha passato ilinsieme ai genitori e al fratello, avvolta dall’affetto familiare. Feste in Salento anche per un’altra cantante, Alessandra Amoroso, e anche per lei untradizionale con cenone in famiglia. Feste social anche per l’ex velina Elisabetta Canalis, che è tornata in Sardegna ...

