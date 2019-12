Nasceva oggi Federico II | fondò a Napoli la prima Università laica d’Europa

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Il 26 dicembre 1194,a Jesi il sovranoII di Svevia. Alla giovanissima età di 3 anni divenne re del Regno di Sicilia. Sotto la tutela del Papa Innocenzo III. Successivamente fu regnante di Germania, re di Gerusalemme e imperatore del Sacro Romano Impero. Tuttavia alo si ricorda particolarmente. Grazie al re, infatti, nella città partenopea abbiamo l’pubblica più antica. L’II, fondata il 5 giugno 1224, per volere proprio del regnante di cui ancoraporta il suo nome. La scelta per fondare alae statale degli studi del mondo Occidentale, cadde sul capoluogo campano per la disponibilità di allche offriva la città agli studenti. Nonché per le numerose vie d’accesso che rendevanouna città facilmente ...

