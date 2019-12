Michele Cucuzza | dagli esordi nel giornalismo alla partecipazione al GF Vip

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ancheprenderà partequarta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà l’8 gennaio su Canale 5 con Alfonso Signoriniconduzione. Il giornalista rientra, infatti, fra i concorrenti che sono stati ufficializzati in questi giorni dproduzione del celebre reality di Canale 5. Ripercorriamo le principali tappe che hanno caratterizzato la sua carriera, fra informazione e televisione., una carriera da giornalistaintraprende la sua carriera di giornalista da giovane, quando entra a lavorare nel quotidiano siciliano Catania Sera. Nel 1973 si trasferisce a Milano, dove collabora con Il giorno e successivamente si laurea in Lettere moderne nella città meneghina. Nel 1983 entra nel mondo della Rai in qualità di redattore. 5 anni dopo diventa conduttore del Tg 2, per il quale è anche inviato all’estero. La sua carriera nel mondo ...

