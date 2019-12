L’internet sovrano russo diventa realtà

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La dimensione virtuale è destinata ad assumere un’importanza sempre maggiore negli affari bellici e nelle guerre del domani, anche se già oggi sono unadiffusa e insidiosa gli hackeraggi e le trasmissioni di virus e malware ai danni di grandi corporazioni, agenzie governative e sistemi di rete delle infrastrutture strategiche. Il perfezionamento delle armi virtuali nel prossimo futuro sarà in grado di mettere in ginocchio intere nazioni, deconnettendole dal world wide web o “spegnendo” da remoto centrali elettriche, lasciando al buio intere città in black out, ed è per questo che le principali potenze del globo stanno investendo pesantemente nello sviluppo dei dipartimenti cibernetici e nella formazione di professionisti della guerra cibernetica. La Russia, con la legge del cosiddetto internet, ha dimostrato d’essere guidata da una visione ...

