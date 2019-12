Governo: Silvestri, ‘non lascio M5S per Gruppo con Fioramonti’ (Di giovedì 26 dicembre 2019) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “Leggo il mio cognome come tra i possibili uscenti per creare un nuovo Gruppo con Fioramonti. In questo bel clima di tombola oltre ai numeri a caso pare escano anche i nomi, ma non per questo permetto che il mio venga tirato in ballo in questo modo. Smentisco categoricamente qualsiasi ipotesi mi veda lontano dal Movimento 5 Stelle”. Lo scrive su Facebook il deputato M5S Francesco Silvestri.“Non ho mai amato la politica spettacolo. Continuo a credere fermamente -aggiunge- che chiunque ritenga di non sentirsi più rappresentato dal movimento con cui è stato eletto dovrebbe dimettersi e lasciare il posto ad un altro. Ho piena fiducia nel presidente Conte che saprà individuare un nuovo ministro per l’Istruzione. La scuola, l’università e la ricerca non possono aspettare”. L'articolo Governo: Silvestri, ‘non ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

