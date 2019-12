Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019)in, il. Alè pronta a fermarsi nelle prossime settimane. Previsto uno stop anche della Wind. ROMA –in, il. Il 2020 per il nostro Paese sembra essere destinato ad aprirsi con diversi disagi per quanto riguarda il trasporto aereo e la tecnologia. Ma il prossimo anno, come evidenziato dall’Agi, rischia di aprire un nuovo problema a livello lavoratovi con oltre 3 milioni di persone che si ritroveranno con il contratto scaduto, quasi tutti nel settore privato. Un numero che rischia, almeno inizialmente, di aumentare il tasso di disoccupazione anche se la speranza resta quella di una svolta nei mesi successivi.in, disagi nei cieli Il mese disi aprirà con molti disagi per il trasporto aereo. Il 14, infatti, è in previsione uno sciopero dei lavoratori di Air Italy e ...

NewsMondo1 : Gennaio di scioperi in Italia, ecco il calendario - blidonni : Gennaio di scioperi per aerei e Tlc. Oltre 4 milioni di lavoratori col contratto scaduto nel 2020 - GioDea74 : RT @LaStampa: Gennaio di scioperi per il settore aereo e telecomunicazioni -