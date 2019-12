Auto contro albero | Ilaria morta a 34 anni dopo la proposta di matrimonio

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La città di Foggia, in Puglia, è scossa per la morte della 34enneAdriatico che tre giorni fa ha ricevuto una romanticadidal suo fidanzato – uno striscione con la scritta “mi vuoi sposare” appeso sulla ruota panoramica in pieno centro cittadino – ma la vigilia di Natale la sua vita si è spezzataun ulivo, dove l’che conduceva si è schiantata.Adriatico, titolare di un negozio di abbigliamento a Foggia èla sera del 24 dicembre, intorno alle 19.30, sulla Strada Statale 673,che la suamobile, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo fuori strada e terminando la corsa con un violento impattoun. L’incidente è avvenuto alla periferia della città pugliese, intorno alle 19.30. Una morte tragica che ha colpito tutta la comunità foggiana dove la giovane era molto conosciuta ...

